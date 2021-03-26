"Бабочки в животе и мурашки": 39-летний Ибрагимович вернулся в сборную и обиделся

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за сборную Швеции. На матч против Грузии (1:0) на старте квалификации ЧМ-2022 Златан вышел в старте в возрасте 39 лет и 173 дней. Ранее неугомонный Ибрагимович побил рекорд Андрея Шевченко.

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Для Ибрагимовича это была первая игра за национальную команду с 2016 года, когда он решил завершить международную карьеру. Но спустя пять лет вернулся и сразу же сделал результативную передачу на Классона.

"Это было похоже на дебютный матч за сборную Швеции. У меня были бабочки в животе и мурашки по коже. Я не нервничал, был собранным и мотивированным. Было обидно, что на трибунах не было болельщиков, потому что с ними атмосфера другая", – цитирует Ибрагимовича Федерация футбола Швеции в своем Twitter

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Нападающий выступает за сборную Швеции с 2001 года. За это время он провел 117 матчей и забил 62 гола.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"