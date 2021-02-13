Бали, что ты делаешь с людьми! Абсолютно голая дочь звезды тенниса катается на слоне

Дочь легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова продолжает удивлять. На днях Алеся в Instagram опубликовала интимные фото из ванны. Теперь пошла еще дальше.

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На сей раз Алеся совершенно голая взобралась на слона. Так оригинально девушка отдыхает на знаменитом курорте Бали.

Надо сказать, что девушка давно в модельном бизнесе и не впервые выкладывает в соцсети откровенные фото. Раньше мы писали, что Алеся Кафельникова снялась топлес и прикрыла грудь журналом.

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