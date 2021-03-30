Бан за празднование гола! Македонского форварда выгнали из сборной

Илия Несторовски не сдержался в матче против Лихтенштейна

Форвард "Удинезе" Илия Несторовски был исключен из состава сборной Северной Македонии. Футболиста наказали за празднование гола в матче отбора на ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0). Илия подбежал к камере и нецензурно выругался.

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Позднее Несторовски заявил, что слова были адресованы угрожавшим его семье людям. Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски принял объяснения футболиста, но отметил, что подобное поведение недопустимо для игрока национальной сборной, поэтому Несторовски покинул расположение команды. Об этом сообщает Football Italia.

Несторовски в нынешнем сезоне забил два мяча в 19 матчах итальянской Серии А. В активе 31-летнего игрока 10 голов в 46 матчах в составе сборной Северной Македонии.