"Барселона" – "Атлетик": прогноз комментатора на матч чемпионата Испании

На "Камп Ноу" в воскресенье играют четвертая и десятая команды чемпионата. Каталонцы в случае успеха могут догнать "Реал", который накануне неожиданно уступил дома "Леванте".

На днях Месси вывел "Барсу" в четвертьфинал Кубка с клубным рекордом.

"Барселона" – "Атлетик": прогноз

Ла Лига, 31 января, 22:00, "Мегого"

Эти команды встретятся третий раз за месяц и второй раз за две недели после победы каталонцев в Примере (3:2) и успеха басков с таким же счетом в дополнительное время Суперкубка Испании. Каталонцы после той неудачи не без труда прошли скромные "Корнелью" и "Райо Вальекано" в Кубке и минимально обыграли "Эльче" в чемпионате (2:0).

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Уверенности и зрелищности команде Кумана по-прежнему не хватает, но она уже поднялась на третье место Примеры с отставанием от лидера, "Атлетико", на 10 очков, к тому же у "матрасников" игра в запасе. Фати, Коутиньо и Пике все еще в лазарете. Бускетс не сыграет из-за дисквалификации.

У "Атлетика" с новым тренером дела действительно наладились – шесть побед в семи матчах и пять в последних пяти. Действия в защите по-прежнему не совсем отлажены – восемь пропущенных голов за этот период и только одна игра на "ноль". Возможно, причина, в частности, в отсутствии основных оборонцев – Иньиго Мартинеса и Юрия Берчиче.

"Барселона" жаждет реванша, очков и, в принципе, уже знает, что из себя представляет команда Марселино. Ожидаю победу каталонцев. Можно попробовать "победа "Барселоны" и ТМ 2,5.

Недавно стало известно, что "Барселона" задолжала более миллиарда евро.

Смотрите, как "Барса" обыгрывала "Ференцварош" в Лиге чемпионов: