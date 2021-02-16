"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битвы грандов в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча начинается на "Камп Ноу" в 22:00 вторника по киевскому времени

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В самом, пожалуй, ожидаемом противостоянии встречаются "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Первый матч 1/8 финала проходит на "Камп Ноу" в Каталонии. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

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"Барселона" – "ПСЖ"

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Как пробились в плей-офф. Подопечные Рональда Кумана довольно легко вышли из группы, по два раза обыграв киевское "Динамо" и "Ференцварош". А вот с "Ювентусом" обменялись гостевыми победами. Причем, в последнем туре Роналду и Ко обеспечили себе первое место в группе разгромом в Каталонии со счетом 3:0.

У "ПСЖ" задача была сложнее. Команда уступила "Лейпцигу" и "МЮ" в первом круге (1:2), но реванши во второй половине турнира и уничтожение "Истанбула" обеспечили ей лидерство в квартете.

Форма соперников. В национальных чемпионатах команды пока лишь мечтают о лидерстве. Французы с новым аргентинским тренером Маурисио Почеттино отстают от "Лилля" на очко. В субботу они едва вырвали победу у скромной "Ниццы" благодаря голу Мойзе Кена – 2:1. Огорчает парижан отсутствие из-за травм Неймара и Ди Марии.

Анхель Ди Мария и Неймар / Фото: Reuters

"Барселона" идет третьей, уступая "Атлетико" и "Реалу", но набрала обороты в последних турах. 13-го числа Месси и Тринкан сделали по дублю в игре с аутсайдерами из "Алавеса" – 5:1.

Старые счеты. Соперники не раз встречались между собой. Но лишь однажды, в 1995 году, "ПСЖ" удалось победить в двухраундовом противостоянии. В 1997-м "Барса" в битве за Кубок кубков взяла верх благодаря голу Роналдо с пенальти. А в эпической дуэли весной 2017 года каталонцы после 0:4 в Париже устроили нечто невероятное дома – 6:1. Тогда Неймар еще был в форме "блаугранас".

Прогнозы. Букмекерские конторы явное предпочтение отдают хозяевам. Причем, коэффициент на их победу в последние часы падает и сейчас колеблется около 1.85. На гостей из Парижа и ничью можно поставить практически с одинаковым коэффициентом – 4.10 и 4.00. Ожидается три гола, а самые вероятные счета – 1:1 и 2:1 (коэф. – 8.20 и 8.50).

Где смотреть. На украинском телевидении в прямом эфире поединок покажет канал "Футбол 1". Трансляция стартует в 21:55. Также матч можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. В повторе игру покажут в среду три раза: в 10:30 и 19:25 – на "Футбол 2", в 16:40 – на "Футбол 1".

Вспомним, как "Барса" уступила "Ювентусу" в последнем туре группового этапа: