"Барселона" разваливается в Европе: впервые проиграла дома два матча подряд

Каталонский клуб был разгромлен "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" продолжает свое падение. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" разгромил испанского гранда со счетом 4:1 благодаря трем голам Килиана Мбаппе на "Камп Ноу". "Барселона" поставила себя в очень тяжелое положение перед ответной игрой 10 марта и, похоже, начала незавидную серию.

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Как сообщает Opta, каталонцы впервые в своей истории потерпели два домашних поражения подряд в рамках одного еврокубкового сезона. Ранее в текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Барселона" в заключительном матче группового этапа дома уступила "Ювентусу" — 0:3.

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, что "Барселона" в последний раз становилась победителем Лиги чемпионов в 2015 году.

А Мбаппе в Каталонии отметился невероятным достижением в Лиге чемпионов, став в один ряд с Андреем Шевченко.

Ранее мы писали, что фанаты "Барселоны" накинулись на президента "ПСЖ". Так болельщики пытались заставить парижан отказаться от покупки аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.