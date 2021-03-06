"Бавария" – "Боруссия" (Д): онлайн битвы немецких грандов в Бундеслиге

Встреча начинается в субботу в 19:30 по киевскому времени

В субботу на "Альянц-Арене" в Мюнхене проходит один из центральных матчей всего сезона Бундеслиги. Лидер чемпионата Германии, "Бавария", принимает "Боруссию" из Дортмунда. Начало – в 19:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с интересными мультимедиа.

Недавно лучший клуб мира сенсационно проиграл в чемпионате.

"Бавария" – "Боруссия" (Д)

Форма соперников. На прошлой неделе команды удачно провели гостевые встречи плей-офф Лиги чемпионов. "Бавария" в Риме расправилась с "Лацио" (4:1), а "Боруссия" вырвала волевую победу у "Севильи" в Испании.

В Будеслиге дело у Дортмунда обстоят не так хорошо: подопечные Эдина Терзича лишь борются за попадание в ТОП-4, чтобы и на следующий сезон играть в Лиге чемпионов. Правда, последние пять матчей оппоненты сыграли одинаково: по три победы, поражению и ничьей.

В первом круге, в Дортмунде, сильнее оказались парни Ханса-Дитера Флика – 3:2.

Прогнозы. Все букмекерские конторы фаворитом считают "Баварию". Хотя коэффициент на победу чемпиона не так и мал – 1.60. При этом на успех гостей из Дортмунда можно поставить за 5.20, на ничью – за 4.85.

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Поединок ожидается довольно результативным – с 3-4 голами. А то, что у "Баварии" отличится поляк Роберт Левандовски, – ясное дело (коэф. – 1.37). У "Боруссии" ждут свершений от норвежца Эрлинга Холанда (1.73).

Фото: Miguel A. Lopes/Pool via REUTERS

Где смотреть. В Украине матч официально транслирует интернет-сервис Megogo.

Ранее больному футболисту "Баварии" приходилось есть в подвале.

Смотрите, как "Боруссия" обыграла "Севилью" в Лиге чемпионов: