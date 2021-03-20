"Бавария" не разрешила Левандовскому играть за Польшу против Англии

Немецкий клуб не хочет потерять своего нападающего на две недели

"Бавария" не отпускает своего главного нападающего Роберта Левандовского на матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Англии и Польши в Лондоне. Все дело – в карантинных ограничениях.

Как рассказал спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич в интервью Sport Informations Dienst, если поляк отправится в Англию, то по возвращении в Германию вынужден будет пройти 14-дневный карантин.

А это означает, что Левандовски пропустит оба матча "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", не говоря уже о встречах в национальном чемпионате.

При этом, Роберту не запрещается играть против Венгрии и Андорры.

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Смотрите, как забивает Роберт Левандовски: