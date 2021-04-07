Бавария – ПСЖ: где смотреть первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Встреча в Мюнхене начнется в 22:00 по киевскому времени

Сегодня в Германии в первом матче 1/4 Лиги чемпионов встретятся финалисты минувшего розыгрыша местная Бавария и французский ПСЖ. В августе судьбу трофея решил единственный точный удар мюнхенца Кингсли Комана на 59-й минуте. Поединок на "Альянц Арене" в Мюнхене начнется в 22:00.

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Бавария – ПСЖ / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Где смотреть

На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Трансляция с арены в Мюнхене начнется в 22:00. Также трансляция встречи онлайн доступна на сервисе OLL.TV.

Новости команд

Действующий победитель Лиги чемпионов Бавария сначала потеряла своего главного голеадора Роберта Левандовски, который травмировался в матче за сборную Польши. А вчера коронавирус вывел из строя полузащитника Сержа Гнабри. Также немецкой команде не помогут хавбек Корантен Толиссо, полузащитник Дуглас Коста и их испанский коллега Марк Рока, который получил повреждение.

Против ПСЖ не смогут помочь сразу пять игроков. Самая большая потеря – Марко Верратти, который частенько организовывает атаки французов. У Леандро Паредеса – перебор желтых карточек. Защитник Алессандро Флоренци сдал положительный тест на коронавирус после матчей сборных, а Лайвин Кюрзава и Мауро Икарди травмированы. Но вернулся форвард Неймар.

Интересные факты

Бавария не проиграла ни одного матча на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда как ПСЖ забивал в каждом поединке. Мюнхенцы и парижане 10 раз встречались между собой: 5 раз побеждала Бавария, 5 раз выигрывал ПСЖ.

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор отдают предпочтение Баварии – 1.95 на победу немецкого клуба. Выигрыш ПСЖ оценивается показателем 3.60, еще менее вероятна ничья – 3.80. Однако самый популярный счет как раз 1:1 – 7.00, а затем успех мюнхенцев 2:1 – 8.50.

Смотрите, как Бавария и ПСЖ играли в финале прошлой Лиги чемпионов