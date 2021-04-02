Бекхэм пригласил Зидана на просмотр в свой клуб

Воспитанник Реала Энцо Зидан может продолжить карьеру в американской лиге. 26-летний атакующий полузащитник находится на просмотре в Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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Энцо Зидан в молодежных командах Реала выступал с 2014-го по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. Последней командой сына знаменитого футболиста Зинедина Зидана была испанская Альмерия, где он провел всего три матча. Кроме того, Энцо выступал за Алавес (Испания), Лозанну (Швейцария), Райо Махадаонда (Испания) и Авеш (Португалия).

Кстати, Энцо был назван в честь известного уругвайского футболиста Энцо Франческоли.

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Ранее мы писали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина.