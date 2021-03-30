Bellator впервые опубликовал рейтинг бойцов. Украинец Амосов – на втором месте!

Промоушен по смешанным единоборствам Bellator впервые опубликовал рейтинг бойцов организации. Лидером вне зависимости от весовой категории является бразилец Патрисио Фрейре. Следом за ним располагаются россиянин Вадим Немков и нидерландец Гегард Мусаси.
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В женском рейтинге лидирует знаменитая Крис Киборг. Второе место занимает Джулиана Веласкес, а на третьем – американка Илима-Лей Макфарлейн.
Украинец Ярослав Амосов занимает второе место в рейтинге полусреднего веса. Выше него располагается только британец Майкл Пэйдж. Чемпионом же в этой весовой категории является бразилец Дуглас Лима.
После своей предыдущей победы в ноябре прошлого года над Логаном Сторли Ярослав Амосов признался, что ждет чемпионского боя. На его счету 25 побед и ни единого поражения в MMA.
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