Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта

Вольный стиль – отнюдь не все, что есть в арсенале очаровательной Дарьи

Дарья Белодед, признанная читателями "Сегодня" лучшей спортсменкой Украины, поразила красотой в чужом для себя виде спорта – плавании. Стоит отметить, в образе русалочки 20-летняя дзюдоистка не менее очаровательна, чем на татами.

"Время плавательной тренировки", – подписала фото в бассейне Белодед у себя в Instagram

Первый лайк вместе с сердечком Дарье поставила ее подруга гандболистка Мария Сухая – девушки в Instagram трогательно называют друг друга "Любимая" и "Душа моя".

Дарья Белодед и Мария Сухая / Фото: Instagram

А вот как Дарья Белодед плавает. Оказывается, она не только вольным стилем владеет, но и брассом!

Дарья Белодед в бассейне Видео: Instagram

Напомним, еще недавно Дарья Белодед появилась в соцсетях "дерзкой в мини-юбке".

Однако после этого Белодед переоделась в кимоно и занялась своим основным видом деятельности – дзюдо.

За последнее время Белодед потерпела уже три поражения, так что ей предстоит усиленно тренироваться, чтобы вернуться на высокие позиции.

Олимпийская надежда Украины Дарья Белодед / Фото: AFP

Двукратную чемпионку мира в весовой категории до 48 кг считают одной из главный надежд Украины на "золото" Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.