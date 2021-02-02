Беременная олимпийская чемпионка заболела COVID-19 и страдает от астмы

Олимпийская чемпионка-2008 по спортивной гимнастике американка Шон Джонсон заразилась коронавирусом во время беременности. Спортсменка ждет второго ребенка от своего мужа, футболиста Эндрю Иста. При этом дочке Дрю Хейзел всего год и три месяца – она родилась в октябре 2019-го. Ранее мы писали, чтокрасотка с золотом Олимпиады ждет ребенка, но не перестает рисковать.

"Не собираюсь лгать… Я нервничаю. Мой организм истощен", — цитирует Джонсон TMZ.

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Особенно сильно беспокоят 29-летнюю Шон два факта: с детства она борется с астмой, а у одного из близких родственников девушки COVID-19 в прошлом месяце протекал очень тяжело. У самой Джонсон из симптомов пока только кашель, сильная боль в горле и головная боль. К тому же Шон очень устала, но во многом объясняет это беременностью.

Тяжелый период в семье Джонсон продолжается уже несколько месяцев. Дочь Шон Дрю Хейзел только что переболела RSV — другим респираторным вирусом, который может быть невероятно опасным для маленьких детей. И только недавно вылечился от COVID-19 супруг Шон – Эндрю.

Ранее украинская чемпионка мира по биатлону заявила о своей беременности.