Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза на восьмом месяце беременности снялась в невероятно возбуждающем видео. Девушка предстала перед камерой полностью обнаженной, а ее тело было покрыто блестками. Интимным видео Лиза поделилась на своей странице в Inatagram.

Читайте также: "Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддоме

"Даже не спрашивайте сколько мне понадобилось времени и сил, чтобы смыть с себя и со своих всех щелей все эти блестинки. У меня стресс. Но оно того стоило, да ?!", – спросила у своих подписчиков Лиза, на что они ответили комплиментами.