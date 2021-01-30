Версія українською
$ 28,19
34,1

Беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео

30 января, 00:43

Александр Трикиша

Новое взрывное видео от Лизы Третьяковой

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза на восьмом месяце беременности снялась в невероятно возбуждающем видео. Девушка предстала перед камерой полностью обнаженной, а ее тело было покрыто блестками. Интимным видео Лиза поделилась на своей странице в Inatagram.

Читайте также: "Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддоме

"Даже не спрашивайте сколько мне понадобилось времени и сил, чтобы смыть с себя и со своих всех щелей все эти блестинки. У меня стресс. Но оно того стоило, да ?!", – спросила у своих подписчиков Лиза, на что они ответили комплиментами.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Обнаженной скандалисткой из Дубая оказалась экс-жена баскетболиста. У нее еще много интимных фото Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой Лидеры "Динамо" и "Шахтера" – в одном лифте со своими женами (фото) После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
девушка WAGs Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Витренко жёстко ответил на критику за премию в 4 млн долларов
Украина шокирована: неизвестные факты о жизни Геннадия Кернеса
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки