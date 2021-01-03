"Беременный" футболист стал героем первого матча года в чемпионате Италии

Аргентинец с животиком Лаутаро Мартинес забил три мяча в поединке "Интера" с "Кротоне" – смотрите, как это было

Неужели на Новый год вместо застолья "Интер" отрабатывал удары по воротам? В первой игре чемпионата Италии 2021 года "нерадзурри" на своем поле разгромили одного из аутсайдеров Серии А "Кротоне" со счетом 6:2. В среднем мяч влетал в сетку ворот каждые 11 минут!

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Героем матча "Интера" с "Кротоне" стал форвард хозяев Лаутаро Мартинес. Партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины забил половину голов своей команды – три. Всякий раз, поражая ворота соперника, Лаутаро засовывал мяч себе под футболку, изображая "беременность": вскоре возлюбленная нападающего, Августина, должна родить дочку.

Обзор матча "Интер" – "Кротоне" (6:2)

Лаутаро Мартинес / Фото: Reuters Реклама

"Интер" – "Кротоне" – 6:2

Голы: Мартинес, 20, 57, 78, Марроне, 31 (в свои ворота), Лукаку, 64, Хакими, 88 – Дзанеллато, 12, Големич, 36

"Интер": Ханданович, Янг (Дармиан, 75), де Врей, Шкриньяр, Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Бастони (Коларов, 81), Мартинес, Лукаку (Перишич, 75)

Благодаря этой победе "Интер" с 36 очками вышел на первое место в чемпионате Италии, но его уже в воскресенье, 3 января, обойдет "Милан", если обыграет на выезде "Беневенто".

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