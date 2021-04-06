Беринчик послал Макгрегора и останется в Броварах: Рядом живу на ДВРЗ – через лес перейти

Боксер пошутил по поводу предложения ирландского бойца перейти к нему в команду

Известный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в ответ на вопрос, что бы он выбрал – продолжать бои в Броварах или быть в команде Макгрегора, от души посмеялся и ответил в шутливой форме.

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"Продолжать бои в Броварах. Непобежденным остаюсь, невыездным, все по месту, я там рядом живу на ДВРЗ. Через лес перейти и – все. Если бы Макгрегор предложил быть в его команде – сказал бы: "Иди на ##й". У меня своя команда, свой бренд, свой бокс, свои пояса медали. Это я только могу взять его в свою команду на укрепление. Может, его и взял бы, может, он что-то бы подсказал, как надо вести себя в медийном пространстве", – сказал ОТДУШИВДУШУ

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Напомним, что в марте Денис Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса уже в третьем раунде. А после боя Денис бросил вызов не кому-то из топовых боксеров своего легкого веса, а ирландскому бойцу ММА Артему Лобову. Он предложил тому подраться на кулаках.

Ответ друга Макгрегора не заставил себя долго ждать: "Снимай подушки, устроим махач". Бой планируют 19 июня в Украине.

Напомним, что Артем Лобов родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге смешанных единоборств – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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