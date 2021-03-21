Беринчик в гипсе уничтожил соперника: помогли медсестры

Сегодня в Броварах прошел вечер бокса, где главным стал поединок за титул WBO International в легком весе. Украинец Денис Беринчик встретился с чилийцем Хосе Санчесом.

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Денис, как всегда, эффектно вышел в ринг. На сей раз нашего боксера вывезли на носилках в гипсе, его сопровождали сексуальные медсестры.

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А вот после боя медпомощь уже могла понадобиться Санчесу. Поединок вышел скоротечным. Уже в третьем раунде Денис мощно попал, а затем стал добивать соперника. Рефери остановил бой. Досрочная победа Беринчика.

32-летний Денис Беринчик защитил данный титул в четвертый раз в карьере. Украинец завоевал пояс в декабре 2018 года в бою с филиппинцем Росеки Кристобалем. Затем Беринчик защитил титул в боях с японцем Нихито Аракавой, мексиканцем Лопесом Морено и аргентинцем Эктором Сармиенто. Всего украинец провел уже 15 боев и одержал 15 побед.

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