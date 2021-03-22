Версія українською
$ 27,72
32,95

"Без лифчика лучше загорается": олимпийская чемпионка снялась топлес

22 марта, 10:46

Андрей Трофимов

Екатерина Боброва отдыхает на Мальдивах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва опубликовала пляжное фото с отдыха на Мальдивах. Спортсменка сфотографировалась топлес.

Читайте также: Сладкая Афродита: украинская легкоатлетка восхитила своей попой

Не всем ее подписчикам это понравилось. Многие возмутились откровенными снимками спортсменки. "Без лифчика лучше загорается", – объяснила Боброва свое решение.

Реклама

Читайте также:

Новости на эту же тему:
фигурное катание Екатерина Боброва

Реклама

Новости партнеров

Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
С зарплат украинцев начнут снимать новые отчисления
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса