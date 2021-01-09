Без сознания забрали на вертолете: горнолыжник ударился головой и снес двоих людей

Еще одно страшное падение произошло на этапе Кубка мира по горным лыжам в швейцарском Адельбодене. Вчера во время гигантского слалома норвежец Браатен на скорости перевернулся на голову и неудачно приземлился на ногу. Его срочно доставили в больницу с разрывом крестообразной связки колена. Теперь 20-летний Лукас вынужден пропустить остаток сезона-2020/2021 и чемпионат мира.

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Томми Форд / Фото: Reuters

А сегодня во время второго слалома-гиганта в Швейцарии уже перед финишем вылетел за пределы трассы и остановился в защитных сетках американец Томми Форд. Он также перевернулся на голову, снеся двоих судей, и потерял сознание во время падения.

Гонку пришлось прервать, за горнолыжником оперативно прилетел вертолет. И только уже на борту геликоптера на пути в больницу Форд наконец-то пришел в себя.

Ранее шквальный ветер снес горнолыжную трассу в Австрии, а спортсменов в срочном порядке эвакуировали.

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