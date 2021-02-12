Биатлон отменили из-за COVID-19! Норвегия не примет Кубок мира, а в Словении ждут зрителей

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене отменен. Об этом сообщил Международный союз биатлонистов. Этап в пригороде Осло должен был пройти с 18 по 21 марта. Но его отменили из-за новых ограничений правительства Норвегии, связанных с COVID-19. В прошлом сезоне этап в Норвегии тоже не состоялся.

"Мы разочарованы тем, что финал Кубка мира не состоится в Холменколлене, но надеемся вернуться в следующем году. Более подробная информация о финале Кубка мира текущего сезона появится позже", – говорится в сообщении IBU.

При этом не факт, что сезон снова получится обрезанным. Возможно, финальный этап проведут, но не в Норвегии.

Читайте также: LOVEхаки для влюбленных ко Дню святого Валентина

А вот на чемпионате мира по биатлону, который с 10-го по 21 февраля проходит в словенской Поклюке, хотят допустить зрителей, но ограниченное количество. По словам генерального директора оргкомитета турнира Тима Фарчника, на трибуны, вероятно, допустят порядка 50 болельщиков.

Стрельбище в Поклюке / Фото: IBU

"Число заразившихся в Словении быстро снижается, что позволяет приглашать на турнир болельщиков. В первую очередь медицинских работников, прошедших вакцинацию. Для них это будет бесплатно. Мы хотим отдать должное их стараниям в борьбе с коронавирусом. Присутствие болельщиков благотворно скажется на атмосфере чемпионата", – цитирует Фарчника ТАСС.

Напомним, что в первой гонке в Поклюке наши биатлонисты взяли деревянную медаль чемпионата мира.

Видео: Сегодня