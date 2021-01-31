Биатлонистка Пидгрушная раскрыла особенность своего тела, из-за которой медленно стреляет

Звезда украинского биатлона, олимпийская чемпионка-2014 Елена Пидгрушная рассказала, почему она стреляет на соревнованиях не так быстро, как бы хотелось. Причем ситуацию уже не исправишь. Оказывается, все дело в том, что 34-летняя спортсменка – левша.

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"Я стопроцентная левша. Абсолютно все делаю левой. Мне было 2-3 годика, когда впервые заметили, что я левша. Крестный отец играл со мной, катил мне мячик, а я ловила его левой рукой. Он это заметил и сказал: "Лови правой!" Я послушала, поймала правой, переложила в левую и покатила к нему"

Елена Пидгрушная / Фото: Facebook

"С тех пор я действительно все хватала левой рукой, и она у меня была "ведущей". Когда родители привели в школу, то сразу настояли, чтобы меня не переучивали. "Пусть пишет какой хочет, главное чтобы училась хорошо". Я и училась"

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

"А вот оружие у меня стандартное "праворукое". В Украине нет винтовки для левшей. Я долгое время даже и не знала о существовании таковых. А когда узнала, то уже поздно было переучиваться. Возможно, именно поэтому за 20 лет я так и не научилась быстро стрелять", – призналась Елена Пидгрушная у себя в Facebook

Елена Пидгрушная / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Пидгрушная поразила мастера шиномонтажа. Олимпийская чемпионка мастерски преодолела непростой подъем, доказав, что "блондинки тоже умеют".

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