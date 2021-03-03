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Билеты на матч "Шахтер" – "Рома" уже в свободной продаже

3 марта, 13:10

Андрей Трофимов

Команды сыграют матч Лиги Европы в Киеве

С сегодняшнего дня в свободную продажу поступают билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой".

Билеты можно приобрести на официальном сайте "горняков". Напомним, что матч "Шахтер" – "Рома" пройдет 18 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало – в 19:55.

"Шахтер" – "Рома": стартовая стоимость билетов

Напомним, что сегодня в 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" на выезде сыграет против "Агробизнеса". Поединок начнется в 19:00. Онлайн-трансляция матча "Агробизнес" – "Шахтер" уже идет на нашем сайте.

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