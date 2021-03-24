Битва капитанов: Зинченко VS Льорис – у кого круче жена

Сегодня сборная Украины сыграет против Франции в отборе на ЧМ-2022. Смотреть Франция – Украина можно на нашем сайте. На ответственный поединок нашу команду с капитанской повязкой выведет Александр Зинченко.

Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Во французской сборной капитанскую повязку доверили многолетнему лидеру команды вратарю Уго Льорису. Предлагаем сравнить, у капитана какой сборной красивее жена.

Кто красивее Марин Льорис Влада Зинченко

Марин Льорис

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Влада Зинченко

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