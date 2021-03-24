Блестящая чемпионка Белодед поразила новой прической

Одна из самых красивых украинских спортсменок Дарья Белодед сегодня побаловала поклонников новой фотографией. На ней 20-летняя чемпионка мира по дзюдо предстала с новой прической – скорее, в стиле ретро.

На днях Белодед блеснула красотой в чужом для себя виде спорта.

Кадры девушка опубликовала на своей страничке в Instagram. Свои длинные волосы Даша на этот раз завила по-другому и показала фото сразу в двух вариантах – цветном и черно-белом. И, конечно же, одарила публику лучезарной улыбкой.

Подписала изображение Белодед на английском языке, сопроводив его смайликом: "Светиться ярко".

Также девушка отдала дань уважения олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира Тосихико Кога, который умер сегодня в Японии от рака.

В эти дни спортсменка продолжает подготовку к летним Олимпийским играм, которые в июле-августе пройдут в Токио. Однако находит время и для общения в соцсетях.

Недавно дзюдоистка-красавица показала свое основное занятие.

Смотрите, как Даша занималась в бассейне:

Дарья Белодед в бассейне Видео: Instagram