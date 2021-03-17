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Блондинка или брюнетка? Невеста игрока "Шахтера" попросила выбрать между ней и другой красоткой

17 марта, 12:20

Олег Люлька , Андрей Трофимов

"А подруга свободна?" – спрашивают у Даши Савиной ее фолловеры

Невеста защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина поставила вопрос ребром: "Блондинки или брюнетки?"

Очаровательная блондинка Даша Савина запустила этот опрос у себя в Instagram, опубликовав фото в компании со жгучей брюнеткой – косметологом-инъекционистом по имени Кристина. Обе девушки на снимках "сверкают" бюстом в откровенных маечках.

"Мужчины, ваши вкусы каковы?" – спрашивает Даша Савина



Мнения фолловеров Даши Савиной разделились, среди ответов выделим следующие:

Смотрите больше фото Даши Савиной

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

Даша Савина / Фото: Instagram

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Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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