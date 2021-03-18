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Блондинка с мячиками: невеста футболиста снялась в эффектной фотосессии

18 марта, 18:14

Александр Трикиша

С такой поддержкой наши клубы не имеют права сыграть плохо

Невеста защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина решила оригинально поддержать украинские клубы в сегодняшних матчах Лиги Европы и провела эффектную фотосессию в оранжево-синих цветах. Компанию красотке составили футбольные мячи.

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"Догадаться несложно, почему у меня сегодня такие цветовые предпочтения. Ведь сегодня ЛЕ! И наши украинские команды будут сражаться до конца, в этом я уверенна! Буду болеть за них!", – прокомментировала Даша свои фото в Instagram.

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девушка WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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