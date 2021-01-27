Блондинка устроила сладкий прием динамовцу после возвращения со сборов

Карина Подолян поздравила своего жениха Александра Тымчика с 24-летием

Защитника "Динамо" Александра Тымчика по возвращении из Эмиратов, где проводила первый сбор киевская команда, ждал сладкий сюрприз от его девушки – очаровательной блондинки Карины Подолян.

Красотка встретила футболиста в Киеве надувными шарами и шоколадным тортом, украшенным вкусными мячиками и циферкой "24" – именно столько лет исполнилось Тымчику 20 января, когда он находился с командой в ОАЭ.

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Символично, что в "Динамо" Александр Тымчик тоже выступает под 24-м номером.

Напомним, в ноябре в Барселоне Тымчику сделали операцию на сухожилии приводящих мышц бедра. Только на днях он вернулся в основную группу "Динамо".

"Меня уже начали подключать к общим упражнениям, – говорит Тымчик. – Уже работал на полную, но еще ощущаю дискомфорт, не могу резко развернуться, ускориться"

Добавим, что во время пребывания в лазарете динамовец Тымчик сделал предложение своей девушке. Карина ответила: "Да".