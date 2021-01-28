"Блондинки тоже умеют": биатлонистка Пидгрушная поразила мастера шиномонтажа

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная любит с ветерком прокатиться не только на лыжах, но и на машине. Об этом она рассказала у себя в Facebook, поведав также, как однажды шокировала мастера шиномонтажа.
Читайте также: Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона
"Была со мной одна интересная история. Вернулась после сезона. И нужно было заменить летние шины на зимние. Подъехала к шиномонтажу. А там маленький подъем, и с поворота выехать было нереально. Я подровняла машину (встала поперек дороги) и "змейкой" выехала. Мастер смотрел на меня с выпученными глазами. Я вышла из машины, отдала ключи и пошутила: "Блондинки тоже умеют хорошо ездить"
"У меня Volkswagen. И я ооочень люблю ездить. Люблю быструю, но одновременно безопасную езду, – уточнила Елена Пидгрушная. – Училась езде очень быстро, боязни не было. У меня в машине всегда есть инвентарь и велосипед. Колес сама не меняла, но ездила по глубокому снегу и по пескам"
Также Елена Пидгрушная поделилась своим любимым анекдотом на тему "Женщины за рулем".
Итак, к психиатру приходит расстроенная женщина:
- Доктор, мой муж совсем с ума сошел. Когда я за рулем, он без конца дает мне советы: "Поверни направо, а теперь езжай прямо. Что ты делаешь?! Налево! Остановись!" И так без конца.
- Успокойтесь, дамочка, в этом нет ничего удивительного. Это абсолютно нормальное отношение мужчин к своим женам-водителям.
- Да, но я водитель трамвая!
Напомним, ранее Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании – спортсменка показала свой пульс во время гонки.
Смотрите, как украинки получали "бронзу" за эстафету на чемпионате мира:
Новости на эту же тему:Есть первая медаль биатлонного сезона! Джима стала второй на Кубке мира в Италии Именинница Пидгрушная взлетела на 14 мест в преследовании, Джима – в ТОП-15 Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании фотографией Украинские биатлонистки едва не запрыгнули на пьедестал Кубка мира в эстафете