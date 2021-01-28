"Блондинки тоже умеют": биатлонистка Пидгрушная поразила мастера шиномонтажа

Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная любит с ветерком прокатиться не только на лыжах, но и на машине. Об этом она рассказала у себя в Facebook, поведав также, как однажды шокировала мастера шиномонтажа.

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"Была со мной одна интересная история. Вернулась после сезона. И нужно было заменить летние шины на зимние. Подъехала к шиномонтажу. А там маленький подъем, и с поворота выехать было нереально. Я подровняла машину (встала поперек дороги) и "змейкой" выехала. Мастер смотрел на меня с выпученными глазами. Я вышла из машины, отдала ключи и пошутила: "Блондинки тоже умеют хорошо ездить"

"У меня Volkswagen. И я ооочень люблю ездить. Люблю быструю, но одновременно безопасную езду, – уточнила Елена Пидгрушная. – Училась езде очень быстро, боязни не было. У меня в машине всегда есть инвентарь и велосипед. Колес сама не меняла, но ездила по глубокому снегу и по пескам"

Также Елена Пидгрушная поделилась своим любимым анекдотом на тему "Женщины за рулем".

Итак, к психиатру приходит расстроенная женщина:

Доктор, мой муж совсем с ума сошел. Когда я за рулем, он без конца дает мне советы: "Поверни направо, а теперь езжай прямо. Что ты делаешь?! Налево! Остановись!" И так без конца.

Успокойтесь, дамочка, в этом нет ничего удивительного. Это абсолютно нормальное отношение мужчин к своим женам-водителям.

Да, но я водитель трамвая!

Елена Пидгрушная / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, ранее Пидгрушная ответила хейтерам на обвинения в сачковании – спортсменка показала свой пульс во время гонки.

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