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Блондинку отказались взять в мужскую команду после фотосессии в Playboy

27 января, 13:48

Олег Люлька

Бельгийская велосипедистка Тара Гинс пострадала из-за того, что поделилась с миром своей красотой

Бельгийскую велогонщицу Тару Гинс отказались взять на одну из руководящих должностей в неназванную мужскую команду из-за фотосессии в Playboy. Об этом 30-летняя блондинка рассказала в интервью Cycling News.

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"У меня была устная договоренность о присоединении к команде. Это то, что мне нравится делать. Я хотела учиться и находиться в машине сопровождения во время гонок. Но выяснилось, что кто-то раздул проблему из-за фото"

"Мне без разницы, что соглашение расторгнуто. Так даже лучше. Я не хочу работать с людьми, которые не видят моих способностей и ведут себя как стадо. Очень жаль, что в велоспорте слишком много всего думают по этому поводу", – заявила Тара Гинс

Ранее мы писали, что гонщица ушла в порно, а ее страницу заблокировали за слишком откровенные фото.

Также мы рассказывали, что фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram. Но велосипедистка опубликовала его снова.

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