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Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста-звезды "Холостяка"

4 марта, 08:03

Олег Люлька

Виктория Кобленко зажигает в Instagram

Жена бывшего футболиста сборной Украины Евгения Левченко актриса и модель Виктория Кобленко давно не была настолько откровенной с публикой.

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Блондинка опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в расстегнутых джинсах и прозрачном эротическом боди, под которым просвечивается ее шикарная грудь.

"Освободи огонь!" – так подписала снимок Виктория

Один из фолловеров Виктории Кобленко, Сергей из Москвы, в комментариях под фото написал ей: "Давай познакомимся, очаровашка".

На что Виктория отреагировала: "С мужем моим не хотите познакомиться? Он еще более очарователен, чем я".

Отметим, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Нидерландах. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, который в свое время был звездой шоу "Холостяк", сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

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Евгений Левченко WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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