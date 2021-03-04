Боди, под которым видно все! Эротическое фото жены футболиста-звезды "Холостяка"

Жена бывшего футболиста сборной Украины Евгения Левченко актриса и модель Виктория Кобленко давно не была настолько откровенной с публикой.

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Блондинка опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в расстегнутых джинсах и прозрачном эротическом боди, под которым просвечивается ее шикарная грудь.

"Освободи огонь!" – так подписала снимок Виктория

Один из фолловеров Виктории Кобленко, Сергей из Москвы, в комментариях под фото написал ей: "Давай познакомимся, очаровашка".

На что Виктория отреагировала: "С мужем моим не хотите познакомиться? Он еще более очарователен, чем я".

Отметим, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Нидерландах. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, который в свое время был звездой шоу "Холостяк", сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

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