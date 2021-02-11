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Боец чуть не проглотил язык после нокаута: жуткое видео из смешанных единоборств

11 февраля, 23:57

Александр Трикиша

Поединок мог бы завершиться трагически

Жутким нокаутом завершился поединок между Мохаммадом Васимом Кохбанди и Фаридуллахом Рохани на турнире TGFC 11 Champions Fight Night Season 3 в Кабуле, в главном поединке которого Ахмад Вали Хотак нокаутировал Леонардо Барбосу, едва не проломив ему грудную клетку.

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Кохбанди оседлал своего соперника и принялся избивать – сначала кулаком, а затем локтем. Рохани оказался зажатым мощными ногами соперника и даже показалось, что он сигнализировал, что не может дышать. Впрочем, рефери на это не обратил внимание, а Кохбанди останавливаться не собирался.

Бой был остановлен только когда Рохани потерял сознание, а его лицо начала заливать кровь. Сразу же судья бросился к проигравшему, чтобы достать из его рта капу, а боец забился в конвульсиях и едва не проглотил язык. На помощь рефери отправились секунданты и руками удерживали язык, а затем перевернули спортсмена на бок.

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Источник: Сегодня|Спорт

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