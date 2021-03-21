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Боец MMA во время болевого приема передал привет на камеру: чумовое видео

21 марта, 11:06

Александр Трикиша

Сопернику в этот момент было не до шуток

Польский боец смешанных единоборств Себастьян Пшибыш одержал победу над хорватом Антуном Ракичем на турнире KSW 59 в Польше и завоевал титул в легчайшем весе.

Поединок не порадовал зрителей эффектным нокаутом или обилием крови, а победителя пришлось определять судьям

Впрочем, Пшибыш сделал все, чтобы его бой запомнили надолго – за 15 секунд до конца боя поляк зажал соперника у сетки, а затем… передал привет на камеру.

Фото: mmarocks.pl

Смотрите яркие нокауты:

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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