Боец MMA задушил соперника в клетке, а затем откачивал вместе с рефери

Французский боец смешанных единоборств Соухил Тахири одержал эффектную победу над Омара Хуссейна из США на турнире UAE Warriors Arabia в Абу-Даби.

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Француз схватил соперника ногами за талию, а голову зажал у себя подмышкой и держал, пока тот не потерял сознание. Это прием в мире смешанных единоборств называется "гильотина". Когда рефери увидел, что Хуссейн лежит без сознания, сразу же бросился к нему на помощь, а Тахири принялся ему помогать.

Тахири одержал четвертую победу в официальных боях в смешанных единобоорствах. Также на его счету два поражения и одна ничья. А Хуссейн провел восьмой бой и во второй раз в карьере проиграл. Отметим, что почетными гостями турнира стали экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и глава UFC Дана Уайт.

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