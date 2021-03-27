Боец-насильник дал прогноз на бой Поветкин – Уайт: "Максимум шесть раундов"

Сегодня вечером в Гибралтаре нас ждет крутой бокс. Реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. В августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Что будет сейчас? Спрогнозировать взялся скандальный боец ММА Александр Емельяненко.

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"Поветкин – красавец, выстоял в непростом бою и после двух нокдаунов поднялся и уронил британца. Но что-то мне подсказывает, что во второй раз такого не будет.

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Ни в коем случае не хочу предсказывать исход этого боя, тут все 50 на 50. Саша много джебов в прошлом бою пускал, но урон сильный не получал, а сам отвечал неплохо. Было видно по тому поединку – оба бойца заряжены на досрочную победу. Тут, думаю, не будет длинной дистанции, по голове знатно один или другой отвесит, не будут затягивать. Думаю, здесь максимум шесть раундов мы увидим", – цитирует Емельяненко Vseprosport.ru.

Ранее мы рассказывали, где можно посмотреть бой Поветкина и Уайта.

Напомним, что на счету Емельяненко в ММА 28 побед, восемь поражений и одна ничья. В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно.