Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и убежал из зала: чумовое видео

Необычное празднование от бойца из Швеции

Безумным нокаутом завершился поединок между Антоном Туркалем из Швеции и Константином Солдатовым из Казахстана на турнире BRAVE CF 50 в Бахрейне. Шведский боец нокаутировал соперника уже на 13-й секунде, установив новый рекорд организации.

Однако самое интересное произошло после окончания боя. Как только рефери оттянул Туркаля от бессознательного соперника швед вскочил… и умчался из зала в неизвестном направлении.

Смотрите яркие нокауты: