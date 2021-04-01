Боец нокаутировал соперника за 13 секунд и убежал из зала: чумовое видео

Безумным нокаутом завершился поединок между Антоном Туркалем из Швеции и Константином Солдатовым из Казахстана на турнире BRAVE CF 50 в Бахрейне. Шведский боец нокаутировал соперника уже на 13-й секунде, установив новый рекорд организации.
Однако самое интересное произошло после окончания боя. Как только рефери оттянул Туркаля от бессознательного соперника швед вскочил… и умчался из зала в неизвестном направлении.
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