Боец задушил соперника до конвульсий благодаря грязному поступку

Вместо приветствия Сагар Кашьяп набросился на Шивама Кумара и стал душить

Спорт – это не только победы, но и уважение соперника. Однако другого мнения об этом боец смешанных единоборств Сагар Кашьяп, одержавший грязную победу над своим соотечественником Шивамом Кумаром уже в первом раунде на турнире The Hero Pro Fight Night 4: Fighter's Breed в Индии.

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Кумар по доброй традиции хотел поприветствовать Кашьяпа перед началом боя, однако тот ответил тем, что схватил оппонента за шею и стал душить, пока Шивам не потерял сознание.

При этом, Кашьяп отпустил шею Кумара только тогда, когда его тело начало дергаться в конвульсиях, а руки застыли в неестественной позе. Рефери тут же бросился на помощь бойцу, а Кашьяп в это время радовался победе.

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