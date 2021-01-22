Боец запрыгнул на спину соперника и заставил сдаться. Вы когда-нибудь видели такой прием?

В главном поединке турнира по смешанным единоборствам ONE CHAMPIONSHIP UNBREAKABLE в Сингапуре японец Шинья Аоки победил американца Джеймса Накашиму сабмишеном в первом раунде.
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Решающим стал прием с удушением сзади, однако то, как это сделал Аоки, редко увидишь. Японец запрыгнул сзади на спину соперника и принялся его душить, пока тот не сдался. А ведь могло случиться, как на турнире UAE Warriors Arabia, где боец задушил соперника в клетке, а затем откачивал вместе с рефери.
Аоки одержал 49-ю победу в ММА при девяти поражениях. А для Накашимы это поражение стало лишь первым в профессиональной карьере. До этого он одержал 12 побед подряд.
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