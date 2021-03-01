Антихристианский вид спорта! В России ополчились на бои без правил

Несмотря на большое количество российских бойцов в смешанных единоборствах, в РФ "бои без правил" считаются антихристианским спортом. Так, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан заявил, что бои без правил не соответствуют ценностям христианства.

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"Насчет побить соперника – это относится больше к страшному, кровавому спорту, который называется "бои без правил". Я считаю, что это антихристианский вид спорта. Там попираются фундаментальные нравственные ценности. Там бьют лежачего, причем надо повалить, чтобы добить. Это не то же самое, что выиграть в спорте по очкам: провел прием, получил очки. Религия – это свод правил, этических норм. А в боях без правил они отброшены", — цитирует Митрофана Р-Спорт.

Нурмагомедов – Гейджи / Фото: Twitter

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