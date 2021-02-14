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Боксер чуть не вылетел за канаты, а победитель станцевал в стиле Усика

14 февраля, 10:03

Александр Трикиша

Ричард Комми не боксировал 14 месяцев

Потенциальный соперник украинца Василия Ломаченко ганец Ричард Комми вернулся на ринг после поражения от Теофимо Лопеса еще в декабре 2019 года. Сегодня ночью бывший чемпион по версии IBF в легком весе эффектно разобрался с Джексоном Мартинесом из Доминиканской Республики.

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В шестом раунде Комми неожиданным хуком с правой вырубил соперника, который чуть не вылетел за канаты. Интересно, что на тот момент бой был равным. Боксеры нанесли практически одинаковое количество ударов, а Мартинес даже был немного точнее.

На радостях от победы Комми принялся танцевать прямо в ринге, как это делал Александр Усик на победной Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Интересно, что бывший обидчик Комми Теофимо Лопес поддерживал его в поединке против Мартинеса. Перед боем Лопес зашел в раздевалку Комми, а во время боя находился в углу ганца, подбадривая его и давая советы, пишет ESPN.

Ранее мы писали, что "палач" Ломаченко надел футболку с трезубцем и прокричал "Слава Украине!". Теофимо Лопес произнес слова, которые от его украинской "жертвы" слышать не приходилось.

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Источник: Сегодня|Спорт

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