Боксер сложился в обратную сторону: нокаут года, о котором никто не знал

Видео с брутальным нокаутом только попало в Сеть

В Сети опубликовали видено невероятно брутального нокаута, случившегося еще в 2020 году. В описании к видео нокаут назвали самым сумасшедшим по итогам прошедшего года, правда, о нем узнали только сейчас, ведь он не фигурировал в различных подборках.

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Сообщается что, несмотря на ужасные кадры со сложившимся в обратную сторону боксером, спортсмен быстро пришел в себя и сам покинул ринг.

Ранее мы писали, что чемпиона мира вырубили одним ударом. С ринга его забрала скорая. Оскар Вальдес стал новым чемпионом мира во втором полулегком весе, нокаутировав Мигеля Берчельта.

А в Харькове боксера выбили за канаты. Эффектный нокаут произошел в поединке между Николаем Скакуновым и Владиславом Богдановым.