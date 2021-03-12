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Смерть в ринге: боксеру приснилось, что он убьет соперника. И сон сбылся

12 марта, 15:09

Александр Трикиша

Страшний сон Шугара Рэя оказался пророческим

Легендарному Шугару Рэю Робинсону накануне одного из поединков приснилось, что он убил соперника прямо на ринге. Боксер намеревался отменить бой, но его отговорил священник. А затем предсказание мистическим образом сбылось…

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Шугар Рэй Робинсон считается одним из лучших боксеров в истории. Он владел чемпионскими титулами в полусреднем и в среднем весе, а Мухаммед Али называл его "королем, господином и своим кумиром". В своей богатой на события автобиографии Робинсон уделил отдельное внимание драматической истории, случившейся с ним в самый разгар карьеры.

26 июня 1947 года Шугар Рэй должен был драться с 22-летним Джимми Дойлом. Незадолго до поединка ему приснился будущий бой с Дойлом. Во сне Рэй нанес сокрушительный удар и свалил соперника с ног, тот лежал и был не в силах подняться.

"Я проснулся в холодном поту, крича, чтобы Джимми вставал! Думаю, мой крик разбудил меня", – вспоминал Робинсон.

"Во сне Джимми Дойл был на ринге со мной. Я нанес ему несколько хороших ударов, и он лежал на спине, его пустые глаза смотрели на меня, а я смотрел на него сверху вниз, не зная, что делать. Рефери отсчитывал до десяти, а Дойл все еще не шевелился. Я не мог пошевелить даже мускулом, в толпе я слышал, как люди кричат: "Он мертв, он мертв", и я не знал, что делать. Потом я проснулся", – добавил боксер.

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Робинсон был так встревожен сном, что хотел отказаться от боя с Дойлом. Организаторы, боявшиеся потерять круглую сумму на отмене поединка, пригласили католического священника, который успокоил Робинсона, заверив его, что это был всего лишь сон. Такого же мнения придерживался и промоутер Ларри Аткинс.

… В восьмом раунде боя Шугар Рэй нанес удар левым хуком в голову Дойлу и отправил того в глубокий нокдаун. Рефери начал отсчет, но спустя несколько секунд понял, что для Джимми бой закончен – он был без сознания. А на следующий день Дойл умер в результате кровоизлияния в мозг

Сразу после случившегося шокированный Робинсон рассказал репортерам о своем пророческом сне, едва сдерживая слезы. После смерти Дойла Робинсону грозили уголовной ответственностью за непредумышленное убийство, однако дальше слов дело не продвинулось.

Сам боксер впал в депрессию и хотел даже завершить карьеру, но его отговорили родственники Дойла. Позже он организовал фонд помощи и на протяжении 10 лет перечислял часть своих гонораров. Поговаривали, что Джимми боксировал ради того, чтобы купить матери дом. Воплотить мечту ей помог уже Робинсон.

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Источник: Сегодня|Спорт

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