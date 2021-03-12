Смерть в ринге: боксеру приснилось, что он убьет соперника. И сон сбылся

Легендарному Шугару Рэю Робинсону накануне одного из поединков приснилось, что он убил соперника прямо на ринге. Боксер намеревался отменить бой, но его отговорил священник. А затем предсказание мистическим образом сбылось…

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Шугар Рэй Робинсон считается одним из лучших боксеров в истории. Он владел чемпионскими титулами в полусреднем и в среднем весе, а Мухаммед Али называл его "королем, господином и своим кумиром". В своей богатой на события автобиографии Робинсон уделил отдельное внимание драматической истории, случившейся с ним в самый разгар карьеры.

26 июня 1947 года Шугар Рэй должен был драться с 22-летним Джимми Дойлом. Незадолго до поединка ему приснился будущий бой с Дойлом. Во сне Рэй нанес сокрушительный удар и свалил соперника с ног, тот лежал и был не в силах подняться.

"Я проснулся в холодном поту, крича, чтобы Джимми вставал! Думаю, мой крик разбудил меня", – вспоминал Робинсон.

"Во сне Джимми Дойл был на ринге со мной. Я нанес ему несколько хороших ударов, и он лежал на спине, его пустые глаза смотрели на меня, а я смотрел на него сверху вниз, не зная, что делать. Рефери отсчитывал до десяти, а Дойл все еще не шевелился. Я не мог пошевелить даже мускулом, в толпе я слышал, как люди кричат: "Он мертв, он мертв", и я не знал, что делать. Потом я проснулся", – добавил боксер.

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Робинсон был так встревожен сном, что хотел отказаться от боя с Дойлом. Организаторы, боявшиеся потерять круглую сумму на отмене поединка, пригласили католического священника, который успокоил Робинсона, заверив его, что это был всего лишь сон. Такого же мнения придерживался и промоутер Ларри Аткинс.

… В восьмом раунде боя Шугар Рэй нанес удар левым хуком в голову Дойлу и отправил того в глубокий нокдаун. Рефери начал отсчет, но спустя несколько секунд понял, что для Джимми бой закончен – он был без сознания. А на следующий день Дойл умер в результате кровоизлияния в мозг…

Сразу после случившегося шокированный Робинсон рассказал репортерам о своем пророческом сне, едва сдерживая слезы. После смерти Дойла Робинсону грозили уголовной ответственностью за непредумышленное убийство, однако дальше слов дело не продвинулось.

Сам боксер впал в депрессию и хотел даже завершить карьеру, но его отговорили родственники Дойла. Позже он организовал фонд помощи и на протяжении 10 лет перечислял часть своих гонораров. Поговаривали, что Джимми боксировал ради того, чтобы купить матери дом. Воплотить мечту ей помог уже Робинсон.

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