"Боксеры объяснят, как себя вести": в России предлагают новый способ борьбы с протестами

Свое мнение о протестах против заключения Алексея Навального в России высказывают и некоторые представители сферы спорта. Кто-то их поддерживает, кто-то молчит, а кто-то радикально выступает против. Как, например, федерация бокса РФ.

Недавно украинские боксеры объяснили, почему голосовали за одиозного россиянина на выборах президента.

Представители ФБР называют митинги незаконными и готовы отправить боксеров на "профилактику". В частности, об этом заявил генеральный секретарь ФБР Кирилл Щекутьев. Его слова приводит xsport.ua со ссылкой на российские СМИ:

"Мы должны воспитать разумных граждан, которые понимают, что основа любого правового государства – это закон. Это важно особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует".

И сразу же протестующим предлагают выход:

"Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах".

Напомним, протесты проходят во многих городах, а митингующих массово задерживают.

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Смотрите сюжет телеканала "Украина" о протестах в РФ: