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Болельщики бразильских клубов сошлись в драке с прутьями и дубинками: один фанат погиб

31 января, 13:55

Александр Трикиша

Неожиданная встреча фанатов произошла прямо на улице

Победа "Палмейраса" в Кубке Либертадорес омрачена гибелью болельщика "Коринтианса". Как сообщает as.com, один фанат был застреле, а еще один получил огнестрельное ранение в результате столкновения фанатов двух клубов.

По информации источника, фанаты встретились спонтанно, когда автобус с болельщиками "Палмейраса" проезжал по улице, чтобы вместе посмотреть финальный поединок против "Сантоса".

Фанаты "Коринтианс" окружили автобус, однако численно преимущество оказалось на стороне "бело-зеленых", к тому же они были вооружены огнестрельным оружием. Полиция задержала 21 фаната "Палмейраса" и одного поклонника "Коринтианса". У них изъяли 26 железных прутьев, 11 деревянных дубинок и три взрывпакета.

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Напомним, что "Палмейрас" представит Южную Америку на клубном чемпионате мира Ранее мы писали, что участник клубного чемпионата мира снялся с турнира из-за карантинных ограничений.

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Источник: Сегодня|Спорт

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