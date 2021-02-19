Версія українською
$ 27,85
33,65

Болельщиков на трибуны пустят не везде: два матча чемпионата Украины пройдут без зрителей

19 февраля, 18:36

Андрей Фоменко

Постановление властей о послаблении карантина в футболе для некоторых оказалось сюрпризом

С 20 по 22 февраля пройдет 15-й тур чемпионата Украины по футболу. На этой неделе Кабинет министров Украины наконец-то официально разрешил пускать зрителей на спортивные мероприятия. Однако не все матчи УПЛ пройдут с болельщиками на трибунах.

Тем временем, матч чемпионата Украины перенесли из-за погодных условий.

Реклама

На днях "Динамо" устроило двух игроков в чемпионат Польши.

Вспомним, как "Александрия" играла с "Зарей" в декабре:

Новости на эту же тему:
билеты футбол зрители чемпионат Украины

Реклама

Новости партнеров

"Опять беременна": Светлана Лобода заинтриговала фанов новым фото
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Немецкая модель умерла после расставания со звездным футболистом