Болельщиков обескуражило имя лучшего тренера десятилетия

Первым стал Диего Симеоне, проигравший оба финала ЛЧ. Трехкратный победитель турнира Зинедин Зидан – лишь седьмой

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия. Ранее другой аргентинец Лионель Месси удостоился звания лучшего плеймейра за 10 лет.

Диего Симеоне, набравший 152 очка, опередил главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу (144) и Юргена Клоппа, возглавляющего "Ливерпуль" (105).

Тренер "Атлетико" Симеоне / Фото: Getty Images

10 лучших тренеров десятилетия по версии IFFHS

1. Диего Симеоне

2. Хосеп Гвардиола

3. Юрген Клопп

4. Жозе Моуринью

5. Массимилиано Аллегри

6. Унаи Эмери

7. Зинедин Зидан

8. Карло Анчелотти

9. Маурисио Почеттино

10. Марсело Гальярдо

Отметим, что многие болельщики тут же раскритиковали этот рейтинг, назвав его не отвечающим реальным успехам тренеров. "Как может Зинедин Зидан, выигравший с "Реалом" все три финала Лиги чемпионов, быть седьмым, а Диего Симеоне, оба финала ЛЧ с "Атлетико" проигравший, первым? Это смешно".

Зинедин Зидан и Диего Симеоне / Фото: Reuters Реклама

Между тем в IFFHS утверждают, что формировали рейтинг, опираясь на результаты голосования экспертов со всего земного шара за лучшего тренера года в течение десяти последних лет. Коучу, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и т.д.

Под руководством Диего Симеоне "Атлетико" выиграл чемпионат и Кубок Испании, а также по два раза победил в Суперкубке Испании, Лиге Европы и Суперкубке Европы.

Добавим, что у Симеоне самая высокая зарплата среди тренеров в футболе. Он получает 43,6 миллиона евро в год – на 20 млн больше, чем его его ближайший преследователь Гвардиола.

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