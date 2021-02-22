Версія українською
$ 27,85
33,78

Болезнь Паркинсона и алкогольное слабоумие: рассекретили подозрительную переписку врачей Марадоны

22 февраля, 00:57

Александр Трикиша

За несколько дней до смерти легенды врачи беспокоились о его "тревожном храпе"

Прокуратура Аргентины получила доступ к переписке лечащего врача Диего Марадоны Леопольдо Луке с его психиатром Агустиной Косачевой и психологом Карлосом Диасом, чтобы восстановить события последних дней жизни легендарного футболиста.

Читайте также: Результаты вскрытия Марадоны: что обнаружили в организме легенды

В телефонной переписке было обнаружено четыре подозрительных сообщения, начиная с 13 октября:

Реклама

Читайте также: Смерть Марадоны спланировали? Врач аргентинца подделывал подписи легенды футбола

В течение следующей недели группа прокуроров планирует созвать медицинскую комиссию, чтобы определить, имела ли место врачебная халатность во время лечения Марадоны, сообщает Marca.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Видео: Сегодня

Новости на эту же тему:

О чем говорил Марадона перед смертью: последнее видео легенды Смерть Марадоны спланировали? Врач аргентинца подделывал подписи легенды футбола Бойцы UFC на дуэли взглядов вспомнили о Марадоне Олега Блохина включили в ТОП-50 лучших игроков всех времен
расследование футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Раннюю весну предсказал Харьковский сурок Тимка
Вот что ждет каждого из нас в феврале
Сенсация: Apple призналась, что iPhone 12 опасен для здоровья