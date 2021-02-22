Болезнь Паркинсона и алкогольное слабоумие: рассекретили подозрительную переписку врачей Марадоны

За несколько дней до смерти легенды врачи беспокоились о его "тревожном храпе"

Прокуратура Аргентины получила доступ к переписке лечащего врача Диего Марадоны Леопольдо Луке с его психиатром Агустиной Косачевой и психологом Карлосом Диасом, чтобы восстановить события последних дней жизни легендарного футболиста.

Читайте также: Результаты вскрытия Марадоны: что обнаружили в организме легенды

В телефонной переписке было обнаружено четыре подозрительных сообщения, начиная с 13 октября:

Реклама

"Алкогольное слабоумие. У Диего просматриваются симптомы болезни Паркинсона".

"Приближается день рождения. Надо уменьшить прием лекарства, чтобы он был презентабельным".

"Либо мы потеряем лицензию и пойдем по миру, либо будем полубогами".

"Он не перестает спать", "у него тревожный храп, это странное шумное дыхание".

Читайте также: Смерть Марадоны спланировали? Врач аргентинца подделывал подписи легенды футбола

В течение следующей недели группа прокуроров планирует созвать медицинскую комиссию, чтобы определить, имела ли место врачебная халатность во время лечения Марадоны, сообщает Marca.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.