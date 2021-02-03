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Большая грудь привела ринг-герл MMA в шоу-бизнес. Она собирает миллионы просмотров

3 февраля, 00:22

Александр Трикиша

Невероятно аппетитные формы Стефани Асеведо

Певица и модель Стефани Асеведо обрела популярность благодаря своим фото в Instagram и музыкальным клипам. Однако мало кто знает, что в молодости будущая звезда шоу-бизнеса развлекала болельщиков смешанных единоборств.

Стефани выступала в качестве ринг-герл в MMA, когда училась в медицинском институте. Однако девушка не стала работать по профессии, что не удивительно с такими перспективными внешними данными. Сейчас ее клипы на Youtube собирают миллионы просмотров.

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модель девушка WAGs ринг-герл

Источник: Сегодня|Спорт

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