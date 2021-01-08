"Боруссия" (М) – "Бавария": онлайн матча чемпионата Германии

Второй тур Бундеслиги в 2021 году начнется в 21:30 по киевскому времени

Немецкий чемпионат необычно рано вернулся к жизни после Нового года: нужно догонять отставание из-за позднего старта. В пятницу 15-й тур открывается противостоянием двух участников Лиги чемпионов сезона 2020/2021: "Боруссия" в Менхенгладбахе принимает грозную "Баварию". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео. Кстати, зимой "Бавария" наложила табу на трансферы.

"Боруссия" (М) – "Бавария"

Турнирные расклады. Вследствие участия в Лиге чемпионов "Боруссия" отстала от лидеров Бундеслиги. На прошлой неделе Гладбаху наконец удалось победить впервые в пяти турах – скромную "Арминию" (1:0). "Бавария" же держит марку зимнего чемпиона, хотя на днях умудрилась дважды подряд пропустить от "Майнца", после чего разнесла аутсайдера – 5:2.

Очки, как известно, нужны всем. "Боруссии" нужно возвращаться в зону еврокубков, а мюнхенцам – вести борьбу с "Лейпцигом" за первую строчку.

Прогнозы. Букмекерские конторы заметное преимущество отдают победителю Лиги чемпионов. Коэффициент на успех гостей – 1.60, на хозяев – 4.80, на ничью – 4.90. При этом во встрече ожидают 3-4 гола, а самые популярные счета – 1:2 (коэф. – 9.20) и 1:3 (коэф. – 11.00). Однако в жизни всегда есть место подвигу.

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Где смотреть. На украинском телевидении чемпионат Германии не показывают. Трансляцию встречи можно увидеть на интернет-сервисе MEGOGO.

Напомним, сына легенды футбола жестко наказали за хамство. Маркус Тюрам дисквалифицирован и остается вне игры Гладбаха.

Смотрите, как "Боруссия" уступила на своем поле итальянскому "Интеру" в Лиге чемпионов: