"Боруссия" обыграла "Севилью" на ее поле. Все решил чудо-норвежец!

Голевая феерия в Лиге чемпионов продолжается. В среду вечером в первой игре 1/8 финала "Севилья" на своем поле проиграла дортмундской "Боруссии" 2:3, но в этой паре еще ничего не решено.

"Севилья" резво начала поединок, открыв счет на седьмой минуте. У испанцев с помощью рикошета отличился Сусо.

Видео гола Сусо

Однако пропущенный гол лишь разозлил "Боруссию", как это накануне случилось с "ПСЖ" в поединке с "Барселоной". Если во вторник героем дня стал Мбаппе, то в среду – еще один молодой забивала, норвежский форвард дортмундцев Холанд.

Сперва невероятный норвежец отметился голевым пасом на Дауда, а затем и сам дважды расписался в воротах "Севильи". Красавец!

Видео трех голов "Боруссии"

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Надо отдать должное "Севилье". На 84-й минуте Люк де Йонг свел отставание испанского клуба до минимума – 2:3, таким образом сохранив для действующих победителей Лиги Европы шансы на выход в 1/4 ЛЧ. Все решится в "ответке" через три недели.

Смотрите, как забил де Йонг

"Севилья" – "Боруссия" Д – 2:3

Голы: Сусо, 7, де Йонг, 84 – Дауд, 19, Холанд, 27, 43

Ответный матч – 9 марта

Холанд / Фото: Reuters

Смотрите, как накануне "ПСЖ" обыграл "Барселону"