"Ботокс уже не поможет": очаровательную волейболистку оригинально поздравили с днем рождения

Одна из самых очаровательных спортсменок Казахстана Татьяна Демьянова с размахом отпраздновала 25-летие. Девушка поделилась своим фото в соцсетях.
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Подруги с юмором подошли к празднику именинницы и заказали много разных шаров с забавными надписями: "Ботокс уже не поможет", "На год ближе к пенсии", "Ведьмы не стареют".
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Девушка начала заниматься волейболом в девятилетнем возрасте, когда ее семья переехала жить в Костанай. В секцию волейбола Татьяну привела мама.
Интересно, что Татьяна совмещает профессиональную карьеру в волейболе, с занятиями по тайскому боксу. Единоборствами красавица увлеклась во время отпуска и занимается им для самообороны, а лучшим боксером считает Флойда Мейвезера.
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